أسفرت الاحتجاجات التي اندلعت في مصنع ويسترون Wistron، الذي يصنع أجهزة آيفون، في منطقة نارسابورا الصناعية الهندية والتي تحولت إلى أعمال شغب، عن نهب الآلاف من أجهزة آيفون من المصنع.

وذكرت صحيفة صحيفة تايمز أوف إنديا، أن شركة ويسترون التايوانية تقدر الضرر الإجمالي بما يتجاوز 59 مليون دولار.

ويشمل ذلك، الأضرار التي لحقت بخط التجميع الخاص بالمصنع وممتلكات المصنع والآلاف من أجهزة آيفون المسروقة، نقلاً عن البوابة العربية للأخبار التقنية، اليوم الثلاثاء.

وبدأت أعمال العنف في الساعات الأولى من يوم السبت واستمرت ساعتين، ووقعت خلالها الأضرار بسبب احتجاز رواتب عمال المصانع.

وقال وزير العمل بالولاية، شرفرام هيبار، إن شركة ويسترون تعاقدت مع ست شركات خارجية لتوظيف نحو 8900 موظف في مصنع كولار.

ودفعت الشركة أجور هؤلاء المتعاقدين مقابل عملهم، لكن Wistron كان لديها مشاكل مع العمال المتعاقدين لمدة ثلاثة أشهر، وذلك وفقًا للحكومة.

وندد وزير العمل بالعنف ووصف خسائر الشركة بأنها غير مقبولة، وعزى وزير الصناعة، جاغاديش شتار، العنف إلى سوء التفاهم بين الأطراف الثلاثة: Wistron ومقاولو العمل والموظفون.

وقال: "ما نسمعه هو أن الشركة دفعت مدفوعات لمقاولي العمل، الذين أخروا المدفوعات للموظفين، ويتم التحقق من هذا".

وأصدرت إدارة العمل تنبيهات لشركة ويسترون تفيد بأن لديها ثلاثة أيام لدفع رواتب الموظفين، سواء من Wistron أو مقاولي العمل.

وتحقق شرطة كولار في كون أعمال العنف قد تم التخطيط لها على أنها أعمال متعمدة لتدمير الممتلكات.

وذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز، أن شركة آبل تحقق في كون الشركة التايوانية المتعاقدة معها قد انتهكت قواعد آبل للموردين في المنشأة الخاصة بتصنيع أجهزة آيفون بالقرب من مدينة بنغالور جنوب الهند.

وذكرت مجموعة من التقارير الإعلامية أن العمال قد دمّروا المصنع وتم اعتقال نحو 100 شخص، وتمثل الشركة التايوانية Wistron واحدة من الشركات العالمية الكبرى للتوريد بالنسبة لشركة آبل، وتصنع iPhone 7 والجيل الثاني من أجهزة iPhone SE في الهند.

وأدى العنف، الذي يأتي في وقت تبذل فيه الدولة كل الجهود لجذب المستثمرين، إلى وضع الحكومة في موقف محرج.