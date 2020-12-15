قالت مبادلة ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إنها ستستحوذ على حصة مهمة في وحدة الاستثمار دورثيا التابعة لأسبر انفستمنت مانجمت، والتي تخطط لبناء شبكة لخدمات تدفئة المناطق في هولندا.

وتستهدف دورثيا استثمار أكثر من 2.1 مليار درهم إمارتي (571.77 مليون دولار) في المشروع بحسب بيان لمبادلة. ويستثمر أيضا في المشروع إيه.بي.جي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وبلغت إجمالي استثمارات مبادلة أكثر من 11 مليار دولار خلال العام الجاري حتى 1 ديسمبر، وفقاً لشركة الاستشارات غلوبال إس دبليو إف، بزيادة 46% عن العام الماضي بأكمله.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه رأس المال الجديد الذي استثمرته جميع الصناديق السيادية خلال الفترة نفسها بنسبة 36%.

وبرزت مبادلة كواحدة من أكثر صناديق الثروة السيادية نشاطاً على مستوى العالم هذا العام خلال الوباء، إذ أسست شراكة إقراض مع GE Capital، وكانت أطلقت عمليات تصنيع قطع غيار الطائرات بمساعدة شركة إيرباص وبوينغ، واستثمرت في مستشفى كليفلاند كلينك بسعة 364 سريراً في أبوظبي.