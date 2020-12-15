أعلنت شركة أوكيو العمانية أنها تجري محادثات مع شركة بهارات بتروليوم المحدودة حول بيع حصتها في شركة مصافي بهارات عمان المحدودة في الهند (BORL).

وقالت الشركة في تغريدة لها بتويتر الثلاثاء، إن قرارها هذا يإتي "في إطار سعي الشركة نحو مراجعة محفظتها الاستثمارية محليا وعالميا بما يواكب خطط نموها وتحقيق أهدافها المرجوة بحلول العام 2030".

ويقع المقر الرئيسي لأوكيو في مدينة مسقط بسلطنة عمان، وتغطي عملياتها سلسلة القيمة الكاملة في قطاع الهيدروكربونات؛ بدءاً من الاستكشاف والإنتاج وصولاً إلى تسويق المواد الخام والمنتجات النهائية وحلول الطاقة المبتكرة وتوزيعها حول العالم.