أعلنت الشركة العقارية السعودية عن توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، اليوم الثلاثاء، لتسهيل التملك في مشاريع جديدة.

وقالت العقارية السعودية في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الاتفاقية تستهدف تمكين مستفيدي وزارة الإسكان من التملك في مشروع الضاحية السكني كأحد المشاريع المميزة شرق الرياض على مساحة 430,296 م2 لعدد 557 وحدة سكنية.

وتأسست الشركة الوطنية للإسكان عام 2016 كذراع استثمارية لوزارة الإسكان، وبعد اتساع أعمال الشركة في عام 2018 و2019 تم نقل ملكيتها للدولة في مطلع العام 2020 كجزء من أعمال تطوير الاستثمارات المحلية والإقليمية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكانت النتائج المالية للشركة العقارية السعودية، قد كشفت تحولها للخسائر في الربع الثالث من 2020، بعد تكبدها صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بنحو 8 ملايين ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 9 ملايين ريال للربع الثالث من العام الماضي.