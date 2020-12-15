أعلنت شركة المراعي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارتها أوصى في اجتماعه أمس بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2020 بقيمة مليار ريال.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن حصة السهم من الأرباح تبلغ ريالا واحدا، وتبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم 10%.

وأوضحت أنه سيتم دفع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة.

وارتفعت أرباح شركة المراعي بنسبة 7% إلى 621 مليون ريال في الربع الثالث، مقارنة بـ581 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة الـ9 أشهر، ارتفعت أرباح المراعي إلى 1.6 مليار ريال بنسبة 10%، مقارنة بـ1.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للربع الثالث من 2020 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة 6.9%