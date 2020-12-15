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دله الصحية توصي بتوزيع 0.5 ريال للسهم عن النصف الأول من 2020

دله الصحية
شركة دله للخدمات الصحية- "دله الصحية"
سوق السعودية

دله الصحية توصي بتوزيع 0.5 ريال للسهم عن النصف الأول من 2020

لعدد 90 مليون سهم

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة دله للخدمات الصحية "دله الصحية" عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول للعام المالي 2020م، بواقع 0.5 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي مبلغ التوزيع 45 مليون ريال، لعدد 90 مليون سهم.

وأضافت أن أحقية الأرباح تكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق يوم 24 ديسمبر 2020، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع 28 ديسمبر 2020.

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وكان صافي ربح شركة دله للخدمات الصحية- "دله الصحية"، قد ارتفع في الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 102.3%، ليصل إلى 53.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 26.6 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي ربح "دله الصحية" بنسبة 3.76% ليصل إلى 80 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 77.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

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