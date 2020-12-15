أعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020، بواقع ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وقالت "سافكو" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي المبلغ الموزع نحو 476.04 مليون ريال، لنحو 476.04 مليون سهم.

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا، وكذلك إعلان تاريخ التوزيع لاحقا.

وفي سياق منفصل، أعلنت "سافكو" عن توقف مؤقت لمصنع سافكو 4 في يوم الخميس 26 نوفمبر 2020، نتيجة عطل فني وجارٍ العمل حالياً على إصلاح هذا العطل والقيام بأعمال الصيانة اللازمة.

الأثر المالي المتوقع

وتابعت: "بناءً على آخر التقارير الفنية والمالية حول مدة التوقف والأثر المالي المتوقع تبين أن مدة التوقف سوف تمتد إلى نحو 32 يوماً، وسيبلغ الأثر المالي التقديري جراء هذا التوقف 90 مليون ريال سعودي.

وأوضحت أنه سيكون لهذا التوقف أثر على نتائج الشركة المالية للربع الرابع من العام الحالي.