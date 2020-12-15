أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020 بواقع 0.5 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن إجمالي المبلغ الموزع نحو 366.7 مليون ريال، لعدد 733.3 مليون سهم.

وأضافت أن تاريخ الأحقية يكون 24 ديسمبر 2020، بينما يكون تاريخ التوزيع 6 يناير 2021.

شراكة مع شركة ليندي جي إم بي إتش

وفي بيان منفصل، أعلنت "سبكيم" عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة ليندي جي إم بي إتش، بنسبة 50% لكل منهما وذلك لتطوير مشاريع في مجال الغازات الصناعية في السعودية.

وذكرت "سبكيم" أن الشراكة تتيح توفير فرص استثمارية بنحو 500 مليون دولار خلال الخمس سنوات القادمة، بعد اعتماد الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع.

وتتطلع هذه الشراكة لإنشاء شبكة إمدادات للغازات الصناعية على مستوى عالمي بمدينة الجبيل الصناعية عن طريق ربط معامل إنتاج الهيدروجين والغاز الصناعي المملوك لكل منهما، وتطوير مشاريع جديدة لإنتاج أول أكسيد الكربون والهيدروجين والغاز المصنع والأمونيا والغازات المصاحبة، بالإضافة إلى ذلك تطور هذه الشراكة حلولاً للتخلص من الكربون في مختلف المواد المستخدمة في المشاريع الصناعية في السعودية.

إيقاف مصنعين

وفي سياق آخر، كشفت "سبكيم"، في بيان منفصل آخر، عن عزمها إيقاف عمليات الإنتاج في كل من مصنع أفلام خلات فينيل الإيثيلين التابع للشركة السعودية للمنتجات المتخصصة، إحدى الشركات التابعة لسبكيم، ومصنع بولي بيوتيلين ترافتليت التابع لشركة سبكيم للكيماويات، إحدى الشركات التابعة لسبكيم.

وقالت إن القرار يتماشى مع استراتيجية سبكيم بعد الاندماج بهدف تحسين الربحية وكفاءة الأداء ولضمان مستويات السيولة والاستقرار والحفاظ على سلامة الهيكلة المالية ومراعاة المخاطر الاستثمارية الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة وما تواجهه الأسواق بشكل عام من تحديات.

وتوقعت أن ينعكس إيقاف هذين المصنعين بشكل إيجابي على نتائج الشركة في المرحلة القادمة.

ويقع مصنع خلات فينيل الايثيلين في مدينة حائل بينما يقع مصنع البولي بيوتيلين ترافتليت في مدينة الجبيل الصناعية، ومن المقرر أن تبدأ عملية الإيقاف في مطلع يناير 2021م حتى إشعار آخر.