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السعدون رئيساً تنفيذياً لـ "سبكیم" بعد استقالة باحمدان

سبكيم مناسبة
سبكيم
سوق السعودية

السعدون رئيساً تنفيذياً لـ "سبكیم" بعد استقالة باحمدان

تسري الاستقالة اعتباراً من مطلع يناير 2021

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، عن موافقة مجلس إدارتها في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، على قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس صالح بن محمد باحمدان بناءً على طلبه وذلك لتقاعده، على أن تسري الاستقالة اعتبارا من مطلع يناير 2021.

وقالت "سبكيم" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن مجلس الإدارة قرر في ذات الاجتماع وبناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات الموافقة على تعيين المهندس عبدالله بن سيف السعدون رئيساً تنفيذياً لشركة "سبكيم"، وسيباشر أعماله كرئيس تنفيذي اعتبارا من مطلع يناير 2021.

ويشغل المهندس عبدالله السعدون عضوية مجلس إدارة "سبكيم" منذ مطلع أبريل 2019، وتخرج من جامعة الملك فهد للبترول والثروة المعدنية بدرجة بكالوريوس علوم في الهندسة الكيميائية، وعمل بعد تخرجه لدى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ثم انتقل إلى شركة الصناعات الأساسية "سابك" حيث تولى عدداً من المناصب القيادية.

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والتحق المهندس السعدون بشركة سبكيم في العام 2001 مساهماً في العديد من المشاريع الحيوية التي نفذتها الشركة خلال فترة تأسيسها، حيث تولى منصب رئيس العمليات والتصنيع لكافة مصانع الشركة في مدينة الجبيل الصناعية، وحققت الشركة خلال فترة رئاسته رقماً قياسياً في حجم الإنتاج قبل أن يتولى منصب رئيس الخدمات المشتركة للإشراف على عملية التحول التي تقوم بها الشركة في عدة قطاعات شملت تقنية المعلومات والموارد البشرية وسلاسل الإمداد، إضافة إلى رئاسته وعضويته في عدد من مجالس إدارة الشركات التابعة لسبكيم.

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