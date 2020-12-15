بدأت شركة "أديداس" في دراسة بيع العلامة التجارية "ريبوك Reebok"، كجزء من خطة التطوير الخماسية الجديدة للشركة الرياضية الألمانية.

وقالت "أديداس" في بيان إنها ستعلن عن القرار يوم 10 مارس عندما تكشف عن استراتيجيتها الجديدة. واستحوذت الشركة على "ريبوك" في 2006 وتمكنت من استعادة ربحيتها ونموها في السنوات الماضية.

وعانت "ريبوك" من خسائر خلال الفترة الأخيرة على خلفية تفشي فيروس كورونا، إذ انخفضت عائدات "أديداس" بنسبة 33% في الربع الثاني من 2020 خلافا لـ"ريبوك"، التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 42% خلال نفس الفترة.