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"سابك" توصي بتوزيع 4.5 مليار ريال عن النصف الثاني من 2020

سابك مناسبة جديدة
الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"
سابك

"سابك" توصي بتوزيع 4.5 مليار ريال عن النصف الثاني من 2020

1.5 ريال حصة السهم من الأرباح

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020 بواقع 1.5 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

وقالت "سابك" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن إجمالي المبلغ الموزع 4.5 مليار ريال، لعدد أسهم مستحقة نحو 3 مليارات سهم.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا، وبالمثل إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.

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وكانت الشركة قد وزعت 1.5 ريال للسهم عن النصف الأول من 2020، بإجمالي مبلغ 4.5 مليار ريال لعدد 3 مليارات سهم، ليصبح إجمالي التوزيع للعام 2020 مبلغ 9 مليارات ريال.

وأعلنت "سابك" في وقت سابق، عن صافي أرباحها خلال الربع الثالث من 2020 بنحو 1.09 مليار ريال، مقابل 740 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة 47.3%.

وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، تكبدت الشركة خسائر بلغت 2.18 مليار ريال، مقابل 6.09 مليار ريال أرباح خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وعزت الشركة الخسائر إلى الانخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بالصافي بمبلغ 1.55 مليار ريال.

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