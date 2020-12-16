أعلنت شركة أسمنت حائل عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير على السداد المبكر للمبلغ المتبقي من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي والبالغ 152 مليون ريال سعودي.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن أصل القرض تبلغ قيمته 300 مليون ريال، سدد منه حتى تاريخه 148 مليون ريال.

وأضافت أن الأثر المالي لتسوية القرض سيظهر في القوائم المالية للعام الجاري.

وكانت أرباح شركة أسمنت حائل، قفزت بنسبة 200.6% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 22.8 مليون ريال، مقابل 7.594 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة 71.679 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 62.213 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات.