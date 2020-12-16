أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن إلغاء مذكرة التفاهم للاستحواذ على كامل حصص رأسمال شركة اتحاد الخرج لسبك المعادن.

كانت الشركة قد وقعت في فبراير 2020، مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصص رأسمال شركة اتحاد الخرج لسبك المعادن بمبلغ قدره 20 مليون ريال، ومددت المذكرة لاحقا مرتين لمدة 3 أشهر.

وقالت الوطنية للبناء والتسويق، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن إلغاء الاتفاقية بسبب عدم الوصول لاتفاق بين الطرفين لتنفيذ الاستحواذ موضوع المذكرة.

وبنهاية نوفمبر الماضي، وقعت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصص شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته والمقدرة بمبلغ 180 مليون ريال، وتبلغ مدة المذكرة 3 أشهر من تاريخ التوقيع.

وتعمل "أجيج" في قطاع صناعة الحديد الصلب، ومملوكة لرئيس مجلس إدارة الوطنية للبناء والتسويق، فهد ثنيان، وفقا لبيان سابق للشركة.

وقال رئيس الشركة الوطنية للبناء والتسويق، فهد ثنيان في البيان السابق، إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة الوطنية في تنمية وتطوير استثمارات الشركة في المشاريع الصناعية.