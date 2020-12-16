دعا مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة"، المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية، مساء الخميس 14 يناير 2021، حضوريّاً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة، للتصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة بناءً على الطلب المقدم من بعض مساهميها المالكين لأسهماً تمثل نسبة 7.14% من رأس مال الشركة.

وأضافت أن جدول الأعمال يتضمن أيضاً التصويت على عزل أعضاء لجنة المراجعة بناءً على طلب مساهمين، وكذلك التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، ومدتها 3 سنوات تنتهي في 31 يناير 2024.

ويصوت المساهمون كذلك على تعيين طارق عماد عبدالإله نصيف، وهو عضو غير تنفيذي، عضواً في لجنة المراجعة بداية من تاريخ الجمعية حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية 3 يوليو 2022، بدلا من عضو اللجنة السابق إبراهيم محمد هادي آل غرير، رئيس لجنة المراجعة، وذلك في حالة عدم الموافقة على عزل لجنة المراجعة.

كانت شركة وفرة للصناعة والتنمية، قد أعلنت عن ارتفاع صافي الخسائر بالربع الثالث من العام 2020، بنسبة 51.46% إلى 2.73 مليون ريال، مقابل نحو 1.8 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الخسائر إلى ارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف البيعية والتسويقية، إلى جانب تكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة.

وكشفت نتائج الشركة ارتفاع صافي الخسارة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020، إلى 2.08 مليون ريال مقابل 981.26 ألف ريال للفترة نفسها من عام 2019، بارتفاع نسبته 112.3%.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 2.08 مليون ريال، بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بما يعادل نسبة 2.7% من رأس المال البالغ 77.17 مليون ريال.