  • مباشر
اللغة

مساهمو "وفرة" يصوتون على عزل مجلس الإدارة يوم 14 يناير

وفرة للصناعة والتنمية
شعار شركة وفرة للصناعة والتنمية
سوق السعودية

مساهمو "وفرة" يصوتون على عزل مجلس الإدارة يوم 14 يناير

بناءً على الطلب المقدم من بعض مساهميها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعا مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة"، المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية، مساء الخميس 14 يناير 2021، حضوريّاً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة، للتصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة بناءً على الطلب المقدم من بعض مساهميها المالكين لأسهماً تمثل نسبة 7.14% من رأس مال الشركة.

وأضافت أن جدول الأعمال يتضمن أيضاً التصويت على عزل أعضاء لجنة المراجعة بناءً على طلب مساهمين، وكذلك التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، ومدتها 3 سنوات تنتهي في 31 يناير 2024.

الوطنية للبناء والتسويق تُلغي الاستحواذ على اتحاد الخرج لسبك المعادن شركات سوق السعودية الوطنية للبناء والتسويق تُلغي الاستحواذ على اتحاد الخرج لسبك المعادن

ويصوت المساهمون كذلك على تعيين طارق عماد عبدالإله نصيف، وهو عضو غير تنفيذي، عضواً في لجنة المراجعة بداية من تاريخ الجمعية حتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية 3 يوليو 2022، بدلا من عضو اللجنة السابق إبراهيم محمد هادي آل غرير، رئيس لجنة المراجعة، وذلك في حالة عدم الموافقة على عزل لجنة المراجعة.

كانت شركة وفرة للصناعة والتنمية، قد أعلنت عن ارتفاع صافي الخسائر بالربع الثالث من العام 2020، بنسبة 51.46% إلى 2.73 مليون ريال، مقابل نحو 1.8 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الخسائر إلى ارتفاع تكلفة المبيعات والمصاريف البيعية والتسويقية، إلى جانب تكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة.

وكشفت نتائج الشركة ارتفاع صافي الخسارة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020، إلى 2.08 مليون ريال مقابل 981.26 ألف ريال للفترة نفسها من عام 2019، بارتفاع نسبته 112.3%.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 2.08 مليون ريال، بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بما يعادل نسبة 2.7% من رأس المال البالغ 77.17 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

استمع كيف تبدو الأصوات في الفضاء؟.. استمع كيف تبدو الأصوات في الفضاء؟.. "موسيقى مذهلة"
بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول! بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول!

الأكثر قراءة

فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود "منتصرة"!
هذه حقيقة سخرية عمرو دياب من دينا الشربيني هذه حقيقة سخرية عمرو دياب من دينا الشربيني
"امرأة تقف كوطن".. أم صلاح العراقي أمام جثة ابنها
ابنة قاسم سليماني: ترمب قتل أبي.. وبايدن أيّد ابنة قاسم سليماني: ترمب قتل أبي.. وبايدن أيّد
غضب في الأردن.. مجهولون يحطمون معلماً سياحياً شهيراً غضب في الأردن.. مجهولون يحطمون معلماً سياحياً شهيراً
ما لا تعرفه عن السكتة القلبية المفاجئة.. 5 أمور احذرها! ما لا تعرفه عن السكتة القلبية المفاجئة.. 5 أمور احذرها!

قبل أن تذهب

تركيا عن العقوبات الأميركية: غير منصفة
تركيا عن العقوبات الأميركية: غير منصفة

اكتشف المزيد