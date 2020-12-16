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"وفا للتأمين" تبدأ سداد دفعات الدائنين بعد استلام صك إعادة التنظيم المالي

وفا للتأمين
شركة وفا للتأمين تخضع لنظام الإفلاس السعودي
سوق السعودية

"وفا للتأمين" تبدأ سداد دفعات الدائنين بعد استلام صك إعادة التنظيم المالي

بالتنسيق مع أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة التجارية بالرياض

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، إنها تسلمت صك المحكمة النهائي القاضي بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي من قبل الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض.

وأضافت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إنه بناء على ذلك بدأت بسداد الدفعة الأولى من دفعات الدائنين تماشياً مع المقترح المصدق، وذلك بالتنسيق مع أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة التجارية بالرياض وليد سبحي.

وأوضحت أنه حسب مقترح إعادة التنظيم المالي، فإن عملية سداد الدائنين تبدأ بعد عملية رفع رأس المال، ولكن نتيجة للجهود الملموسة التي حققها مجلس الإدارة الحالي منذ تعيينه في 19 يناير 2020م وجهود الإدارة التنفيذية للشركة وجميع موظفيها بلا استثناء، من تحصيل ديون ومبالغ مالية لصالح الشركة مما دعم الموقف المالي الحالي وأتاح سداد الدفعة الأولى في وقتها.

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وأكد المجلس التزامه بجميع ما جاء في مقترح إعادة التنظيم المالي وتسخير جميع موارده وطاقاته، لتحقيق الهدف المنشود وتسديد جميع مطالبات الدائنين ورفع رأس مال الشركة والنهوض بها وعودة نشاطها.

وكانت الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض قد صدقت في أبريل الماضي، على مقترح إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس السعودي.

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