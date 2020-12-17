وافقت شركة الأدوية السويسرية نوفارتس، على شراء شركة كادينت ثيرابيوتكس الأميركية المتخصصة في تطوير أدوية اضطراب الإدراك والحالة المزاجية مقابل نحو 770 مليون دولار في ظل موجة الاستحواذات التي تشهدها صناعة الدواء مؤخرا.

وستدفع نوفارتس 210 ملايين دولار مقدما، في حين ستحصل كادينت المملوكة لأفراد على أقساط قيمتها 560 مليون دولار مع تحقيقها أهدافا محددة، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يذكر أن كادينت تطور عقارا لعلاج انفصام الشخصية وهي متحالفة بالفعل مع نوفارتس لإنتاج أدوية مقاومة للاكتئاب.

وكانت شركة أسترا زينيكا البريطانية إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم التي تطور لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن صفقة استحواذ قيمتها 39 مليار دولار على شركة ألكسيون فارما سيوتيكال المتخصصة في أدوية الأمراض النادرة.

وأعلنت شركة جلياد ساينسز شراء شركة إم.واي.آر الألمانية لأدوية الالتهاب الكبدي مقابل 1.4 مليار دولار، فضلاً عن إعلان شركة بويهرنيغر إنغليهايم استحواذها على إن.بي.إي-ثيرابيوتكس مقابل 1.5 مليار دولار.