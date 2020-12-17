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بدولار واحد.. كونسرتيوم إماراتي - إسرائيلي يستحوذ على Finablr

Finablr
كونسرتيوم إماراتي- إسرائيلي سيستحوذ على شركة finablr المتعثرة
الإمارات وإسرائيل

بدولار واحد.. كونسرتيوم إماراتي - إسرائيلي يستحوذ على Finablr

ترتبط الشركة بمجموعة NMC الطبية التي هزّتها فضيحة محاسبية

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العربية.نت

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"دولار واحد".. هو الثمن الذي سيدفعه كونسرتيوم إماراتي- إسرائيلي للاستحواذ على شركة finablr المتعثرة، مع العلم أن قيمتها السوقية كانت تقدّر قبل عام واحد بمليارَي دولار.

وترتبط شركة finablr بمجموعة NMC الطبية، التي هزّتها فضيحة محاسبية، وقد انهارت بعد الكشف عن ديون غير مصرح عنها لمجلس الإدارة بقيمة مليار دولار تم استخدام معظمها لغايات غير متعلقة بأعمال الشركة.

ومن المؤسسات التابعة لـ finablr مجموعة UAE Exchange.

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ويضم الكونسرتيوم الذي سيستحوذ على الشركة مجموعة Royal الإماراتية ومجموعة Prism، التي يرأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت.

وفي حال تم استرجاع الأموال من الأطراف المتورطة بعملية الاحتيال، قد تبلغ تكلفة الصفقة على الكونسرتيوم المشتري 190 مليون دولار.

وكان مصدر مطلع قد قال في نوفمبر الماضي، إن مسؤولي الهجرة بالهند منعوا ب.ر. شيتي مؤسس إن.إم.سي هيلث من المغادرة من مطار بنغالور في طريقه إلى الإمارات في ساعة مبكرة من صباح السبت في 15 نوفمبر الماضي.

وكان شيتي قد أعلن في بيان أنه ينوي العودة إلى الإمارات، نافيا تقارير عن هروبه بعد انهيار مجموعته المشغلة للمستشفيات تحت وطأة ديون ضخمة كانت طي الكتمان.

وقال المصدر إنه سُمح لزوجة شيتي بالتوجه على متن الطائرة إلى أبوظبي.

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