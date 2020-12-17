أعلنت شركة أسمنت اليمامة عن السداد المبكر لجزء من أقساط قروضها القائمة بإجمالي مبلغ وقدره 738 مليون ريال للصندوق التنمية الصناعية السعودي والبنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن السداد عن طريق النقد المتوفر لدى الشركة، ليصبح إجمالي ما تم سداده مبلغا وقدره 792 مليون ريال.

وأضافت أنه بذلك يكون إجمالي رصيد القروض القائمة على الشركة بعد السداد المبكر مبلغا وقدره 1.308 مليار ريال.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي بناء على قرار مجلس الإدارة والمتوافق مع استراتيجيتها التي تهدف إلى رفع وتحسين الكفاءة المالية.

وتوقعت ظهور الأثر المالي في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

وكانت أرباح شركة أسمنت اليمامة، قد ارتفعت بنسبة 40% إلى 249.6 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2020، مقارنة بـ178.5 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، ارتفعت أرباح "أسمنت اليمامة" بنسبة 42% في الربع الثالث إلى 77.7 مليون ريال، مقارنة بـ54.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.