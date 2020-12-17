أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن توقيع عقد تقديم خدمات المرافق والتشغيل والصيانة للمجمع السكني لشركة البحر الأحمر للتطوير بقيمة 210 مليون ريال.

وقالت شركة البحر الأحمر العالمية، إن العقد مدته 3 سنوات تبدأ من مطلع العام 2021، قابلة للتمديد بتكاليف إضافية.

ويتضمن العقد تقديم خدمات إدارة المرافق والتشغيل والصيانة وكذلك الخدمات الإضافية الأخرى بسكن العمال ضمن الوحدات السكنية المملوكة لشركة البحر الأحمر للتطوير ضمن مشروعها الريادي الواقع على ساحل البحر الأحمر شمال مدينة جدة بنحو 500 كيلومتر، والذي يهدف لأن يكون وجهة ترفيهية وسياحية وسكنية فاخرة ضمن الأهداف التطويرية الأخرى لشركة البحر الأحمر للتطوير.

وقالت البحر الأحمر العالمية، إن الأثر المالي للعقد يتمثل في تحقيق إيرادات وأرباح خلال مدة العقد وعلى دفعات شهرية بداية من مطلع يناير عام 2021 وحتى نهاية العام 2023.

وأشارت إلى أن توقيع عقد تقديم خدمات المرافق والصيانة يأتي ضمن منظومة الخدمات التكميلية للمجمعات السكنية التي تقوم بتنفيذها باستخدام أساليب البناء الحديثة من تصنيع وتركيب المباني مُسبقة الصنع وتوفير الحلول الإنشائية العاجلة على مدى السنوات الأربعين الماضية، تقوم أيضاً بتقديم أعمال الصيانة وإدارة المرافق والخدمات بما في ذلك الإعاشة والنظافة والطعام والغسيل وما يتبع من أعمال الحدائق والصالات الترفيهية.

وأطلقت المملكة العربية السعودية، مشروع البحر الأحمر، الذي يغطي مساحة تعادل ثلثي مساحة سويسرا، ويهدف لجعل الساحل الغربي للسعودية والجزر المقابلة له وجهة عالمية للسياحة المستدامة توفّر 35 ألف وظيفة وتوفر مصدر دخل جديداً للمملكة.