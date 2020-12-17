  • مباشر
اللغة

البحر الأحمر للتطوير ترسي عقداً بـ210 ملايين ريال لتقديم خدمات المجمع السكني

البحر الأحمر العالمية
شعار شركة البحر الأحمر العالمية
سوق السعودية

البحر الأحمر للتطوير ترسي عقداً بـ210 ملايين ريال لتقديم خدمات المجمع السكني

على شركة البحر الأحمر العالمية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن توقيع عقد تقديم خدمات المرافق والتشغيل والصيانة للمجمع السكني لشركة البحر الأحمر للتطوير بقيمة 210 مليون ريال.

وقالت شركة البحر الأحمر العالمية، إن العقد مدته 3 سنوات تبدأ من مطلع العام 2021، قابلة للتمديد بتكاليف إضافية.

ويتضمن العقد تقديم خدمات إدارة المرافق والتشغيل والصيانة وكذلك الخدمات الإضافية الأخرى بسكن العمال ضمن الوحدات السكنية المملوكة لشركة البحر الأحمر للتطوير ضمن مشروعها الريادي الواقع على ساحل البحر الأحمر شمال مدينة جدة بنحو 500 كيلومتر، والذي يهدف لأن يكون وجهة ترفيهية وسياحية وسكنية فاخرة ضمن الأهداف التطويرية الأخرى لشركة البحر الأحمر للتطوير.

وزير الطاقة السعودي: عادت لنا العزة بأننا الأقوى في إدارة سوق النفط قصص خاصة ميزانية السعودية وزير الطاقة السعودي: عادت لنا العزة بأننا الأقوى في إدارة سوق النفط

وقالت البحر الأحمر العالمية، إن الأثر المالي للعقد يتمثل في تحقيق إيرادات وأرباح خلال مدة العقد وعلى دفعات شهرية بداية من مطلع يناير عام 2021 وحتى نهاية العام 2023.

وأشارت إلى أن توقيع عقد تقديم خدمات المرافق والصيانة يأتي ضمن منظومة الخدمات التكميلية للمجمعات السكنية التي تقوم بتنفيذها باستخدام أساليب البناء الحديثة من تصنيع وتركيب المباني مُسبقة الصنع وتوفير الحلول الإنشائية العاجلة على مدى السنوات الأربعين الماضية، تقوم أيضاً بتقديم أعمال الصيانة وإدارة المرافق والخدمات بما في ذلك الإعاشة والنظافة والطعام والغسيل وما يتبع من أعمال الحدائق والصالات الترفيهية.

وأطلقت المملكة العربية السعودية، مشروع البحر الأحمر، الذي يغطي مساحة تعادل ثلثي مساحة سويسرا، ويهدف لجعل الساحل الغربي للسعودية والجزر المقابلة له وجهة عالمية للسياحة المستدامة توفّر 35 ألف وظيفة وتوفر مصدر دخل جديداً للمملكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا
عبيد وإصلاحات وحريق.. أشياء قد لا تعرفها عن البيت الأبيض عبيد وإصلاحات وحريق.. أشياء قد لا تعرفها عن البيت الأبيض

الأكثر قراءة

"امرأة تقف كوطن".. أم صلاح العراقي أمام جثة ابنها
الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة
بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول! بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول!
دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان
السودان: كمين إثيوبي استهدف قواتنا داخل أراضينا السودان: كمين إثيوبي استهدف قواتنا داخل أراضينا
لبنانيان من لبنانيان من "عشيرة إجرامية" اعتقلتهما ألمانيا بسرقة تاريخية

قبل أن تذهب

تعرف على إجراءات الدول الأوروبية لكبح كورونا قبل أعياد الميلاد
تعرف على إجراءات الدول الأوروبية لكبح كورونا قبل أعياد الميلاد

اكتشف المزيد