أعلنت شركة طيبة للاستثمار عن توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام المالي 2020، بواقع 0.5 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ الموزع 80.23 مليون ريال، لعدد 160.46 مليون سهم.

وتكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة للشركة، والتي سيتم الإعلان عن موعدها لاحقا، ويعلن تاريخ التوزيع لاحقاً.

وفي بيان منفصل، أعلنت "طيبة" عن موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة أمس، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، لمدة 3 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وأقر المجلس بعد انتخابه تعيين وليد بن محمد العيسى رئيساً له، وأنس بن محمد صالح صيرفي نائباً لرئيس المجلس، وأيمن بن حمزة سعيد أمين سر مجلس الإدارة.

وكانت شركة طيبة للاستثمار "طيبة" قد تحولت للخسائر في الربع الثالث من 2020، لتسجل 23.48 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 67.85 مليون ريال أرباح في الربع الثالث من عام 2019.

وتراجعت أرباح "طيبة" 27.95% خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2020 إلى 106.91 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 148.38 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام 2019.