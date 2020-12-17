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استقالة رئيس شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة

شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة مسك
شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"
سوق السعودية

استقالة رئيس شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة

ونائبه يتولى مهامه مؤقتاً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" عن موافقة مجلس الإدارة على استقالة رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز بن محمد النملة من عضوية مجلس الإدارة.

وقالت "مسك" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن نائب رئيس مجلس الإدارة يحيى بن إبراهيم القنيبط، سيتولى مهام رئيس المجلس إلى حين تعيين رئيس لمجلس الإدارة وأخذ الموافقات من الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الشركة أن أسباب الاستقالة تعود إلى ظروف خاصة، وتسري من مطلع يناير 2021.

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وكانت شركة "مسك" قد تحولت لتحقيق صافي ربح نحو 4.3 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بخسائر نحو 20 ألف ريال في الربع المماثل من 2019.

وتحولت لتحقيق صافي ربح قدره 3.1 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل صافي خسائر نحو 16.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

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