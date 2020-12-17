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"الزكاة" تطالب "الزامل للصناعة" بسداد 229.25 مليون ريال

الزامل للصناعة
مصنع شركة الزامل للصناعة
سوق السعودية

"الزكاة" تطالب "الزامل للصناعة" بسداد 229.25 مليون ريال

تمثل فروقات سابقة عن الأعوام من 2014 إلى 2018

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة" عن تلقيها خطابات من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل الإقرارات الزكوية المقدمة للأعوام من 2014م إلى 2018، والمطالبة بسداد فروقات زكوية عن السنوات المشار إليها بإجمالي مبلغ نحو 229.25 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إنه وفقاً لتلك الخطابات فإنه يحق لها الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية وهي 60 يوماً من تاريخ استلام تلك الخطابات.

وأضافت أنها سوف تقوم برفع لائحة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية.

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وأوضحت الشركة أنها قدمت الإقرارات الزكوية ودفعت الزكاة عن تلك السنوات وفقاً للقوائم المالية السنوية المدققة عن كل سنة مالية.

وتابعت: "سوف يتم تحديد الأثر المالي لاحقاً والإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن".

وكانت شركة الزامل للاستثمار الصناعي قد تكبدت خسائر فصلية في الربع الثالث 38.49 مليون ريال، مقابل 28 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة في الخسائر 36.8%، ومقابل خسائر 58.3 مليون ريال، في الربع السابق بانخفاض في قيمة الخسائر بنسبة 33.9%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تكبدت الشركة 125.6 مليون ريال خسائر، مقابل 124.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الزامل الصناعية حينئذ، إن ارتفاع الخسائر يعود إلى انخفاض المبيعات في كافة القطاعات، وانخفاض هوامش الربح الإجمالية في قطاعي الحديد والتكييف.

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