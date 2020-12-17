أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، محمد الشيباني، أن المؤسسة تراجع استراتيجية شركة ميدان بهدف تحسين كفاءة العمليات.

وأكد الشيباني أن الهدف هو تخفيف ديون ميدان بـ40% بنهاية الربع الحالي، مضيفا أن مجالي عمل الشركة وهما العقارات وسباق الخيل سيظلان منفصلين.

وقد تم تفويض معظم مهام الإدارة اليومية إلى شركة نخيل.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية إلى أن الشراكة مع المطور الهندي Sobha التي تم التفاوض عليها في عام 2013، تم حلها لكن الشركة تبقى شريكاً تجارياً مهماً لـ"ميدان".

وفي هذا السياق، أوضح الشيباني أنه تم إيقاف بعض المشاريع مؤقتًا لإعادة التفكير في جدواها وكفاءتها من حيث التكلفة قبل معاودة العمل بها بشكل أفضل.