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سام بارنيت يعود رئيساً تنفيذياً لمجموعة MBC

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قام مجلس الإدارة بتعيين سام بارنيت رئيساً تنفيذياً جديداً لشركة MBC
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سام بارنيت يعود رئيساً تنفيذياً لمجموعة MBC

تعيين ماجد بن عبد العزيز آل إبراهيم عضواً منتدباً لمجموعة MBC

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العربية.نت

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أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد آل إبراهيم، عن تعيين ماجد بن عبد العزيز آل إبراهيم عضواً منتدباً للمجموعة، مواكبةً للتطوّرات المتسارعة والفرص في قطاعات الإعلام الرقمي واستعداداً لبلوغ الأهداف الإعلامية الطموحة لرؤية 2030 في السعودية.

كما قام مجلس الإدارة بتعيين Sam Barnett رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة خلفاً لـMarc Antoine d'Halluin الذي عُيِّن مستشاراً لمجلس الإدارة، للمساهمة في توجيه الرؤية الاستراتيجية.

علماً أن بارنيت كان أمضى أكثر من 17 عاماً في المجموعة، تنقّل خلالها في عدّة مناصب تنفيذية بارزة، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي، الذي شغله حتى مغادرته، في ديسمبر 2019.

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