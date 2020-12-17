أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2020، بواقع 0.5 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وقالت "موبايلي" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إن إجمالي المبلغ الموزع 385 مليون ريال، لعدد 770 مليون سهم.

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا، سيعلن تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

كانت "موبايلي"قد تمكنت من تحقيق صافي ربح للربع الثالث من العام 2020، وسجلت أرباحا قدرها 222 مليون ريال سعودي للربع الثالث من العام 2020 بارتفاع 335%، مقارنة بـ51 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وخلال فترة الـ9 أشهر، ارتفعت أرباح شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، بنسبة 244% إلى 537 مليون ريال، مقارنة بـ156 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.