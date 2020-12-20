ثبّتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف الإصدار الائتماني طويل الأجل لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عند AA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس الإنتاجية العالية التي تحققها أعمال أدنوك في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والاحتياطيات النفطية الكبيرة، وتكلفة الإنتاج المنخفضة، والنجاح الذي تحققه الشركة في الاستفادة من مجالات وفرص الدمج والتكامل في قدراتها وشركاتها لتعزيز وزيادة القيمة، والملاءة المالية العالية، والمرونة المالية، والمديونية المنخفضة، والأرباح العالية التي تحققها الشركة.

وتماشياً مع معايير تصنيف الكيانات المرتبطة بالحكومة ومعايير تصنيف روابط الشركات الرئيسية والفرعية، أكدت "فيتش" كذلك تثبيت أدنوك عند تصنيف "AA" بالنسبة للقدرة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة تتماشى مع التصنيف السيادي لأبوظبي وبما يعكس الروابط القوية بين أدنوك وحكومة أبوظبي. وذكرت وكالة "فيتش" أن هذه التصنيفات تعد أعلى التصنيفات الائتمانية التي تمنحها لشركات النفط والغاز.

وأشادت "فيتش" بالنجاح الذي حققته استراتيجية أدنوك لتوسيع شراكاتها الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة من خلال استقطاب شركاء جدد والحصول على حصص أقلية في شركاتها العاملة مما أسهم في توفير رؤوس أموال عالمية جديدة لإعادة استثمارها في دعم مشاريع ومبادرات النمو وتحسين الوصول إلى أسواق المال العالمية.

وأبرزت "فيتش" نجاح أدنوك في استقطاب 15.9 مليار دولار من خلال إبرام سلسلة من اتفاقيات الاستثمار في البنية التحتية للطاقة على نطاق واسع خلال عام 2020، والتي أعقبت إنجاز أدنوك لاتفاقية رائدة للاستثمار في أصول محددة من البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز بقيمة 20.7 مليار دولار مع ائتلاف يضم عدداً من كبار المستثمرين العالميين في مشاريع البنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمعاشات.

وأوضحت أن هذه الاتفاقية لوحدها أسهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة لدولة الإمارات بلغت 10.1 مليار دولار.

وأكدت "فيتش" أن ربحية أدنوك تتماشى مع الأرباح التي تحققها شركات النفط العالمية وتتجاوز ربحية بعض شركات النفط الوطنية الرائدة من حيث انخفاض تكاليف الإنتاج للشركة، والإنتاجية العالية التي تحققها أعمال أدنوك من النفط الخام ونظام ضريبي متميز يتيح ميزات تنافسية.

وأبرمت أدنوك العديد من الشراكات الاستراتيجية التجارية من خلال شركاتها في مجالات الحفر والتكرير والأسمدة وتداول السلع والمنتجات والمشتقات وغيرها.

كما أنجزت أدنوك مؤخراً شراكات استراتيجية مبتكرة مع عدد من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية الرائدة في العالم للاستثمار في أصول البنية التحتية الخاصة بأنابيب نقل وتوزيع النفط والغاز، وأصول عقارية غير مرتبطة بأعمالها الأساسية لإعادة استثمارها في دعم وتمويل مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز.

وتستند استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي على مرتكزات أساسية تتمثل في الاستثمار في الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي وتعزيز الفعالية والتي تعد مبادئ عامة تستند عليها جميع القرارات الاستراتيجية لأدنوك ومجموعة شركاتها.