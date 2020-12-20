أعلنت إنفستكورب البحرينية، اليوم الأحد، أنها اتفقت على بيع حصتها غير المباشرة في بنك باريس برتراند إلى روتشيلد أند كو، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستشتري البنك السويسري الخاص.

وقالت الشركة، في بيان، إنه من المتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من 2021، بشرط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية وغيرها، لكنها لم تكشف عن البنود المالية للصفقة.

وكانت إنفستكورب قد اشترت حصة أقلية كبيرة بالبنك في 2018.

ومقر بنك باريس برتراند في سويسرا وله مكاتب في جنيف ولوكسمبورغ، وبلغت أصول العملاء لدى البنك حوالي 6.5 مليار فرنك سويسري (7.36 مليار دولار) الشهر الماضي.