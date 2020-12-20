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أجيليتي توقع عقداً لإدارة وتشغيل مشروع "جسور" في مصر

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أجيليتي
اقتصاد مصر

أجيليتي توقع عقداً لإدارة وتشغيل مشروع "جسور" في مصر

لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

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دبي - العربية.نت

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وقعت شركة أجيليتي الكويتية عقدا لإدارة وتشغيل مشروع "جسور" في مصر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية قد أطلقت هذا المشروع في يوليو عام 2019 إذ يهدف المشروع لتوفير منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للتجارة الخارجية، لتشمل النقل البري للبضائع، التخليص الجمركي والتجميع، النقل البحري للبضائع، التخزين والتأمين.

وشهد وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، الأسبوع الماضي، قيام شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بتوقيع عقد "أجيليتي مصر" للملاحة والشحن، لإدارة وتشغيل سلسلة الخدمات التي يقدمها مشروع جسور.

وجاء توقيع الاتفاقية في إطار إطلاق وزارة قطاع الأعمال العام مشروع "جسور" الذي يهدف إلى تقديم منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين.

وأوضح الوزير أن الوزارة كانت حريصة على اختيار أحد مشغلي الخدمات أصحاب الخبرة الدولية لإدارة وتشغيل سلسلة خدمات مشروع جسور، الذي أطلقته وزارة قطاع الأعمال العام في يوليو 2019 لتوفير منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للتجارة الخارجية، والتي تشمل النقل البري للبضائع، والتخليص الجمركي والتجميع، والنقل البحري للبضائع، والتخزين، والتأمين.

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