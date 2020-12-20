قرر مجلس إدارة شركة أيان للاستثمار التفاوض مع المساهمين المالكين حصصاً غير مسيطرة في شركة الأحساء للخدمات الطبية، للاستحواذ عليها.

وقالت أيان للاستثمار، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إنها تمتلك 69.9% من رأس مال شركة الأحساء للخدمات الطبية وتسعى من خلال هذا التفاوض إلى زيادة حصتها في شركة الأحساء للخدمات الطبية.

وأضافت أنها ستتفاوض على طريقة تمويل الصفقة، وستعلن عند توقيع مذكرات التفاهم مع مساهمي شركة الأحساء للخدمات الطبية، الحصص المراد الاستحواذ عليها.

وأشارت أيان للاستثمار إلى أنه يصعب تحديد الأثر المالي للصفقة في الوقت الحالي.

كانت شركة أيان للاستثمار قد حققت زيادة في صافي أرباحها بنسبة 237.9% في الربع الثالث من العام 2020، لتصل إلى 10.6 مليون ريال، مقارنة بنحو 3.14 مليون ريال صافي ربح الربع المماثل من 2019.

وارتفع صافي ربح أيان للاستثمار بنسبة 278% في التسعة أشهر الأولى من 2020، ليصل إلى 32.18 مليون ريال، مقارنة بنحو 8.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2019.