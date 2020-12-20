أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي –سابتكو، اليوم الأحد، أنها استلمت من شركة المواصلات العامة والتي تمتلك فيها سابتكو نسبة 80% من رأسمالها، اشعارا يفيد بأن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض خلال الربع الثاني من عام 2021.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إنه يصعب تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث حاليا حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة خطط العمل اللازمة والتي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف والإعلان عنه في حينه.