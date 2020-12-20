أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت"، تلقيها خطابات من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتعديل الإقرارات الزكوية المقدمة للأعوام من 2015 إلى 2018، والمطالبة بسداد فروقات زكوية عن تلك السنوات بنحو 231.12 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إنها قدمت الإقرارات الزكوية عن تلك السنوات وفقاً للقوائم المالية السنوية المدققة عن كل سنة مالية.

وأضافت "أميانتيت" أنه وفقاً لتلك الخطابات فإنه يحق للشركة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية وهي 60 يوماً من تاريخ استلام تلك الخطابات.

وأوضحت أنها سوف تقوم برفع لائحة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية، وسوف يتم تحديد الأثر المالي لاحقاً والإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.

وكانت شركة أميانتيت العربية السعودية، قد أعلنت اليوم الأحد، عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها.

وقالت الشركة، إنه تم الاكتتاب بعدد (10,623,435) سهما من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 12 مليون سهم، وبلغت قيمة الأسهم المكتتب نحو 106.23 مليون ريال، فيما بلغت نسبة التغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة، نحو 88.53%.