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تعيين رئيس جديد لإعمار للتطوير.. والسهم يرتفع 2.2%

إعمار للتطوير
أحد مشاريع شركة إعمار التي تتبعها إعمار للتطوير
سوق دبي

تعيين رئيس جديد لإعمار للتطوير.. والسهم يرتفع 2.2%

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دبي - العربية.نت

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وافق مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير على تعيين عدنان كاظم، رئيسا لمجلس إدارة الشركة، كما تم تعيين عائشة بن بطي بن بشر نائبا لرئيس المجلس.

وأضافت الشركة أن محمد العبار، مؤسس الشركة رئيس مجلس الإدارة السابق سيتفرغ لإدارة الأمور التنفيذية والمتابعة اليومية، على أن يستمر في منصب عضو مجلس إدارة تنفيذي.

وقالت الشركة في بيان إنه "بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة وموافقة المجلس وحرصهم على الامتثال بأحكام دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والتي تحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية بالشركة تقرر أن يتفرغ رئيس مجلس الإدارة ومؤسس إعمار محمد علي العبار لأمور الإدارة التنفيذية والمتابعة اليومية لشؤون الشركة".

يذكر أن العبار كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في "إعمار للتطوير"، وجمال بن ثنية في منصب نائب الرئيس.

وأعلنت "إعمار العقارية" في وقت سابق تعيين العبار عضواً منتدباً لإدارة أمور "إعمار العقارية" التنفيذية، ويتولى بن ثنية رئاسة مجلس الإدارة.

وقفز سهم الشركة بنهاية التداولات في سوق دبي اليوم الأحد بنسبة 2.2% ليغلق عند 2.82 درهم، وجاء في المرتبة الخامسة بقائمة أكثر الأسهم ارتفاعا بالسوق.

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