وقعت فرنسا والمملكة المتحدة عقدا مشتركا مع تاليس لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج تصنيع منظومة الإجراءات المضادّة للألغام البحريّة.

وبدأت المرحلة الأولى في عام 2015 بهدف استعراض التقنية وتأهيلها. وبموجب العقد، سيتم تزويد القوات البحرية الفرنسية والبريطانية بأول نظام تحكم شامل مدمج بالكامل في العالم من المركبات المضادّة للألغام الموجّهة عن بعد.

وتم اختبار النظام واستعراض قدراته في سيناريوهات تشغيلية بحرية حقيقية في فرنسا والمملكة المتحدة. وبالتعاون مع شركائها الرئيسيين، مجموعة "إي سي إيه" و"إل 3 هاريس" و"ساب"، حصلت تاليس على الموافقة لتزويد قوات البحرية في الدولتين بهذه النظم بداية من عام 2022، وفقا لبيان صادر عن الشركة.

وبعد انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج، ونجاح الأداء التشغيلي لنموذجي الاستعراض في البحر، احتفلت فرنسا والمملكة المتحدة بالذكرى السنوية العاشرة لتوقيع اتفاقيات لانكاستر هاوس عبر توقيع عقد مشترك مع تاليس للبدء بإنتاج المرحلة الثانية من منظومة الإجراءات المضادّة للألغام البحريّة، وتأمين ثمانية نظم تسيير المركبات عن بعد لاصطياد الألغام؛ ستُقدم أربعة نظم لفرنسا، وأربعة مثلها للمملكة المتحدة.

ويُعدّ برنامج الإجراءات المضادّة للألغام البحريّة النظام الموثوق الوحيد الذي يقدّم تقنيّات متطوّرة، بما فيها القيادة الذاتيّة التي تحسن الأداء والإنتاجيّة بفضل المواءمة بين تجربة المستخدم في الزمن الحقيقي الأولى من نوعها المعتمدة على تبادلات البيانات الضخمة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المعزّز الموثوقة التي تزيد مستوى ثقة العملاء بتخليص العمليات التشغيلية وتعزيز أمن المصالح الوطنية. وبفضل اعتماد تاليس على منهجية البنية الهندسية المفتوحة في منظومة الإجراءات المضادّة للألغام البحريّة، يُمكن إدماج هذه التقنيّات الجديدة بسهولة في النظام الشامل، ما يمنح قوات البحريّة فرصة إدخال قدرات تشغيليّة جديدة بطريقة مدروسة طوال فترة عمل النظام.

وبعد نجاح أوّل إعداد تمّ إجراؤه بظروف تشغيليّة فعليّة مع النظام الكامل، تلتزم تاليس الآن بالكامل بتأمين أوّل أنظمة تشغيليّة لقوّات البحريّة الفرنسيّة والبريطانيّة بحلول عام 2022. ويأتي هذا البرنامج شاهداً عن التعاون النموذجي بين الدولتَين والفرق الصناعيّة، ويرسّخ خبرة تاليس الفريدة ومكانتها الرائدة عالمياً في مجال الإجراءات المضادة للألغام، ما يدعم أكثر من نصف أساطيل العالم المضادة للألغام بأكثر من 300 نظام في الخدمة.