أعلنت شركة أرامكو السعودية للتطوير التابعة لشركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، عن عقد شراكة مع شركة غوغل لتقديم الخدمات السحابية (غوغل كلاود) ذات الأداء والسرعة العاليين لعملاء المؤسسات في المملكة العربية السعودية.

وقالت أرامكو السعودية، في بيان، إنه ستتم إضافة المملكة لشبكة مناطق منصات غوغل السحابية العالمية كجزء من اتفاقية التحالف الاستراتيجي التي وقعتها الشركة مع غوغل كلاود الشهر الجاري، وستقوم بدورها غوغل كلاود بإنشاء وتشغيل منطقة خدمات سحابية جديدة في المملكة، فيما سيتم إنشاء شركة جديدة لتوفير الحلول الخدمات السحابية للعملاء، مع التركيز على قطاع الأعمال داخل المملكة.

وستمكّن منطقة الخدمات السحابية الجديدة، الشركات والمنظمات في جميع أنحاء المملكة من تعظيم وجودها السوقي، مع توفير منتجات وخدمات رقمية بصورة أسرع وأكثر موثوقية.

ويفيد هذا التعاون من الطلب المتزايد على الخدمات السحابية في المملكة، حيث من المتوقع أن تصل الفرص السوقية إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2030م. ومع تزايد الاعتماد على خدمات الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فقد تضاعفت وتيرة التحوّل نحو الحلول الرقمية.

وتابعت: "من شأن نشر خدمات غوغل السحابية (غوغل كلاود) والبنية التحتية في المملكة، توفير حلول قوية وموثوقة وذات جودة عالية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تقنية المعلومات والخدمات السحابية".

تقدم غوغل كلاود لعملائها حلولاً متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكية وإدارة البيانات والأمن والبنية التحتية وتحديث التطبيقات. كما أن غوغل كلاود تقدم هذه الخدمات على مستوى العالم، في الوقت الذي تستخدم فيه الطاقة المتجددة بنسبة 100 % لتشغيل عملياتها".

وتعليقاً على الاتفاقية قال نائب الرئيس الأعلى للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي: "نحن نعيش في عالم تلعب فيه البيانات دورًا رئيسًا، ومن الضروري أن توفّر الشركات بنية تحتية آمنة لحماية بياناتها، إضافة إلى الأدوات التي تمكّن تلك الشركات من الاستفادة القصوى من تلك البيانات، ومن شأن جلب غوغل كلاود إلى المملكة أن يوفر فوائد كبيرة آنيًا ومستقبليًا".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لغوغل كلاود، توماس كوريان: "بموجب هذه الاتفاقية، ستتوفر حلول وتقنيات غوغل كلاود المبتكرة للعملاء والشركات العالميين في المملكة العربية السعودية لتمكينهم من خدمة المستهلكين النهائيين بشكل أفضل".

وكانت شركة أرامكو السعودية للتطوير التابعة لأرامكو السعودية قد وقعت مع شركة كوجنايت أي إس (كوجنايت) اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك كجزء من الشراكة الاستراتيجية للرقمنة بين الشركتين، نقلاً عن بيان لأرامكو، اليوم الاثنين.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم أرامكو السعودية وشركة كوجنايت بتأسيس شركة جديدة تركّز على الرقمنة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.