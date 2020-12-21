أعلنت شركة إنجي (ENGIE)، المتخصصة في مجال توفير خدمات الطاقة منخفضة الكربون والحلول لإدارة المرافق المتكاملة، عن استحواذها على شركة Allied Maintenance Company إيه إم سي (AMC)، شركة إدارة المنشآت التي تتخذ من السعودية مقراً لها وتتولى إدارة عدة مواقع في المملكة.

تأسست الشركة في عام 1992، وتتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في خدمة العملاء عبر عدة قطاعات في المملكة، ويتولى فريق عملها المكون من 1300 موظف حالياً إدارة عدد من المشاريع في مواقع استراتيجية في الرياض والخبر والدمام والجبيل وخميس مشيط والطائف وجدة وتبوك.

وبهذا الاستحواذ، تعزز "إنجي" تواجدها في المملكة بالاستفادة من الحضور الذي تتمتع بها "إيه إم سي" وقاعدة عملائها المتنامية في المملكة، إضافة إلى تزويد العملاء بخدمات وحلول الطاقة منخفضة الكربون الرائدة عالمياً التي توفرها شركة "إنجي"، خاصة على صعيد كفاءة استهلاك الطاقة والرقمنة.

وتشمل محفظة "إنجي" في المنطقة خدمات الطاقة المخصصة والقائمة على الأداء والمصممة حسب احتياجات المستخدمين والخبرات الواسعة والتقنيات المتطورة. وتتطلع الشركة إلى تعزيز حضورها المتنامي في المملكة بهدف الارتقاء بالقدرات التقنية وصقل مهارات الكوادر المحلية وتطبيق الحلول الجديدة والمستدامة التي من شأنها تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وأداء الأصول والتكاليف التشغيلية.

وفي معرض تعليقه على صفقة الاستحواذ، أكد إيان هارفيلد، نائب الرئيس التنفيذي في شركة "إنجي سوليوشينز" لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا وتركيا، أن هذا الاستحواذ يأتي ليسهم في تعزيز قدرتنا على توفير حلول الطاقة لعملائنا في المملكة ومختلف أنحاء المنطقة، تماشياً مع رؤية "مجموعة أنجي" المتعلقة بدفع عجلة التحول نحو مجتمع حيادي الكربون".

من جانبه، قال تركي الشهري، الرئيس التنفيذي لشركة "إنجي" في السعودية، إن هذا الاستحواذ الجديد يعكس ثقة مجموعة "إنجي" بالمواهب والمهارات التي رعتها المملكة على مدار السنين، ومن هنا تأتي أهمية بناء الشراكات طويلة الأمد لتحقيق خططنا الرامية إلى تسريع وتيرة تطبيق حلول الطاقة المتكاملة لقاعدة عملائنا في المملكة.

بدوره، اعتبر عبدالله سباعي، الرئيس التنفيذي في شركة "إيه إم سي" أن هذه "الخطوة تأتي لتتيح لنا مواصلة تعزيز خدماتنا واستقطاب جيل جديد من الكوادر البشرية المدربة للانضمام إلى نخبة من أبرز العاملين في قطاع خدمات الطاقة بالمملكة".