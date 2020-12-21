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"عمانتل" تقيّم عروضاً لشراء أبراج بعائد يتجاوز 500 مليون دولار 

عمانتل
الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل"
اقتصاد عمان

"عمانتل" تقيّم عروضاً لشراء أبراج بعائد يتجاوز 500 مليون دولار 

الصفقة تشمل نحو ثلاثة آلاف برج

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" إنها تلقت عروضا من شركات متخصصة لشراء وإعادة استئجار البنية الأساسية غير النشطة للأبراج التابعة لها في السلطنة، ولا تزال العروض قيد التقييم الفني والمالي والقانوني.

وتوقعت "عمانتل"، في بيان لبورصة مسقط، اليوم الاثنين، أن يتجاوز عائد البيع 500 مليون دولار.

وأوضحت أن الصفقة المحتملة ما زالت قيد التقييم ولذلك يتعذر تحديد الأثر المالي لها على الشركة بشكل دقيق.

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كانت وكالة رويترز، نقلت عن مصدرين، أن "عمانتل" تلقت 3 عروض، مؤخراً، منها صندوق ركيزة العماني، الذي يستثمر في البنية التحتية والمدعوم من صندوق الثروة السيادي للسلطنة، عبر دخوله في شراكة مع مجموعة الاتصالات آي.إتش.إس تاورز التي مقرها موريشيوس لتقديم أحد العروض.

وتقدمت العمانية للأبراج، التي تؤجر أبراج اتصالات وبنية تحتية أخرى لمشغلي خدمات الاتصالات اللاسلكية في عُمان، بعرض لشراء شبكة الأبراج، حسب ما ذكر المصدران.

وقال المصدران، إن العرض الثالث جاء من هيليوس تاورز، وهي شركة أبراج اتصالات تعمل في إفريقيا جنوبي الصحراء ومدرجة في لندن.

وأوضح أحد المصدرين أن الصفقة تشمل نحو ثلاثة آلاف برج.

يأتي ذلك مع سعي مشغلي شبكات الاتصالات على نحو متزايد لبيع أصول الأبراج التي لم تعد تقدم ميزة تنافسية تذكر نظرا لتقارب جودة الشبكات والتغطية.

وباعت زين السعودية للاتصالات 8100 برج مع بنيتها التحتية إلى آي.إتش.إس هولدنج في 2018 في صفقة بقيمة 2.43 مليار ريال (647.7 مليون دولار)، وباعت مجموعة زين، شركتها الأم المدرجة في الكويت، هذا العام 1620 برجا إلى آي.إتش.إس مقابل 130 مليون دولار.

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