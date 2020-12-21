  • مباشر
اللغة

انتهاء محادثات استحواذ "STC" على فودافون مصر

الاتصالات السعودية مناسبة
شعار شركة الاتصالات السعودية
الاتصالات السعودية

انتهاء محادثات استحواذ "STC" على فودافون مصر

وفقا لتصريحات فودافون

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت مجموعة الاتصالات البريطانية فودافون اليوم الاثنين، إنها أنهت محادثات مع شركة الاتصالات السعودية بشأن بيع حصتها البالغة 55% في فودافون مصر، وفقا لرويترز.

كانت شركة الاتصالات السعودية، أكبر مشغل لخدمات الاتصال في المملكة، قد توصلت إلى اتفاق مبدئي في يناير/كانون الثاني لشراء الحصة مقابل 2.4 مليار دولار، إذ تسعى للتوسع في أكثر الدول العربية سكانا.

وكانت شركة الاتصالات المدرجة في لندن قالت في سبتمبر/أيلول، إنها لا تزال تجري محادثات لإتمام الصفقة في المستقبل القريب بالرغم من حلول أجل مذكرة تفاهم مبدئية.

خطة أميركية لاستبدال معدات الاتصالات من هواوي بهذه القيمة شركات هواوي خطة أميركية لاستبدال معدات الاتصالات من هواوي بهذه القيمة

وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، فإن الرئيس السيسى التقى أمس، بالقاهرة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية نك ريد، واستعرض التعاون المشترك مع مجموعة من فودافون العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تتوزع ملكية فودافون مصر على فودافون العالمية، والشركة المصرية للاتصالات، المشغل الحكومي، وتدرس الأخيرة تشكيل تحالف مع بنوك محلية وأجنبية للاستحواذ على حصة فودافون العالمية البالغة 55% في شركة فودافون مصر، بحسب ما أشارت إليه مصادر في الشركة خلال سبتمبر الماضي.

وتشمل الخيارات المطروحة مشاركة أكثر من بنك بحصص في الاستحواذ الكامل على وحدة فودافون، أو الحصول على تمويل مصرفي.

في الوقت ذاته، أخطرت هيئة الرقابة المالية المصرية شركة STC أنه إذا أتمت الاستحواذ على حصة فودافون العالمية، فمن المفترض أن تقدم عرض شراء إجباري لحصة المصرية للاتصالات، أو باقي الحصة الإجمالية من فودافون مصر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

سر السلالة الجديدة من كورونا.. تلتصق بالخلايا كالظل! سر السلالة الجديدة من كورونا.. تلتصق بالخلايا كالظل!
إدانة ثانية لحماس.. قرار الكريسماس يمس وحدة الفلسطينيين إدانة ثانية لحماس.. قرار الكريسماس يمس وحدة الفلسطينيين

الأكثر قراءة

شبيهة أنجلينا جولي المشوهة في إيران.. بأحدث صورة لها شبيهة أنجلينا جولي المشوهة في إيران.. بأحدث صورة لها
لمدة أسبوع.. السعودية تعلق الرحلات الجوية للمسافرين لمدة أسبوع.. السعودية تعلق الرحلات الجوية للمسافرين
أحرقا ابنهما وجوعاه وأعطياه حشيشاً.. حبس أبوين في مصر أحرقا ابنهما وجوعاه وأعطياه حشيشاً.. حبس أبوين في مصر
جديد جديد "تجارة الموت" في مصر.. إحالة طبيب شهير للمحاكمة
عند دخوله البيت الأبيض.. بايدن يكشف أول خطوة سيتخذها عند دخوله البيت الأبيض.. بايدن يكشف أول خطوة سيتخذها
"جمهورية الإعدام".. موجة انتقادات تطال طهران

قبل أن تذهب

تعرف على خصائص الطفرة الجينية للسلالة الجديدة من فيروس كورونا
تعرف على خصائص الطفرة الجينية للسلالة الجديدة من فيروس كورونا

اكتشف المزيد