أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات "ساتورب" أنه تم الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها، اليوم الاثنين (المجدول كل ستة أشهر).

وأشارت إلى أنه تم توزيع مبلغ وقدره 141,74 مليون ريال، والذي يمثل نسبة 3.78% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة.

وجاء ذلك وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال صفحة 66 الصادرة بتاريخ 10 سبتمبر 2011.

وأضافت أنه وفقًا لذلك تصبح القيمة الاسمية للصك الواحد 59,980 ألف ريال، وتصبح قيمة الإصدار الإجمالية 2,249 مليار ريال.

وارتفع صافي خسائر شركة أرامكو توتال العربية للخدمات- "ساتورب" بنسبة 62.8% في الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 804.37 مليون ريال، مقارنة بنحو 493.98 مليون ريال خسائر في الربع المماثل من 2019.

وتراجعت خسائر "ساتورب" في الربع الثالث من 2020، بنسبة 133.9% مقارنة بخسائر نحو 343.9 مليون ريال في الربع السابق من العام 2020.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي خسائر "ساتورب" بنسبة 95.8% لتصل إلى 1.79 مليار ريال، مقارنة بخسائر نحو 916.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

وأرجعت "ساتورب" في بيان للسوق المالية السعودية- "تداول"، الزيادة في خسائر الربع الثالث من عام 2020م على أساس سنوي، إلى انخفاض هوامش التكرير والبتروكيماويات الناجمة عن أوضاع السوق.

وقالت إن الزيادة في الخسائر في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة السابقة تعود إلى تأثر المصفاة بأعمال الصيانة الدورية لوحدات خط الإنتاج الثاني، والذي تسبب في انخفاض طاقة معالجة المصفاة بالإضافة إلى انخفاض هوامش الأرباح الناجمة عن أوضاع السوق.