أعلنت شركة الراجحي المالية بصفتها مدير صندوق الراجحي ريت، عن توقيع الراجحي ريت اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع الضوابط الشرعية بقيمة 254.5 مليون ريال مع مصرف الراجحي.

وقالت الراجحي المالية في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إنه خلال فترة سريان التسهيلات المصرفية، الممتدة إلى 5 سنوات، سيتم سداد تكلفة التمويل على أساس نصف سنوي مع سداد كامل قيمة التسهيلات المصرفية في نهاية الفترة التعاقدية وهي نهاية السنة الخامسة.

وأضافت أن الغرض من هذه التسهيلات إعادة تمويل شريحة التمويل الحالية التي تستحق في 20 ديسمبر 2020.

وأوضحت أنه يوجد حالياً عقارات مدرة للدخل للصندوق مرهونة لشريحة التمويل الحالية وسوف تستمر نفس الأصول المرهونة بالنسبة لهذه التسهيلات مع تقديم سندات لأمر كضمان للتمويل.

وأشارت إلى الالتزام بالتمويل البالغ 254.5 مليون ريال سعودي سيستمر في الحسابات المالية لصندوق الراجحي ريت لفترة الخمس سنوات القادمة.