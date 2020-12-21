أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 178مليون ريال إلى 61 مليون ريال، بنسبة تخفيض 65.4%، وبلغ عدد الأسهم بعد التخفيض 6.1 مليون سهم، ويأتي تخفيض الشركة رأس مالها لإطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 116 مليون ريال.

وسيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

كما أعلنت "تداول" أنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 124.40 ريال، كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الاثنين على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية بتطبيق تخفيض أسهم شركة نسيج العالمية التجارية في محافظ المساهمين الاستثمارية، على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الثلاثاء.