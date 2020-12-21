  • مباشر
اللغة

"عمومية نسيج" توافق على تخفيض رأس المال 65.4 %

نسيج العالمية
شركة نسيج العالمية
سوق السعودية

"عمومية نسيج" توافق على تخفيض رأس المال 65.4 %

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، التي تضمنت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة من 178مليون ريال إلى 61 مليون ريال، بنسبة تخفيض 65.4%، وبلغ عدد الأسهم بعد التخفيض 6.1 مليون سهم، ويأتي تخفيض الشركة رأس مالها لإطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 116 مليون ريال.

وسيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

الذهب يقفز بدعم التحفيز الأميركي وإجراءات إغلاقات جديدة أسواق المال الذهب الذهب يقفز بدعم التحفيز الأميركي وإجراءات إغلاقات جديدة

كما أعلنت "تداول" أنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 124.40 ريال، كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الاثنين على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية بتطبيق تخفيض أسهم شركة نسيج العالمية التجارية في محافظ المساهمين الاستثمارية، على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الثلاثاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

سر السلالة الجديدة من كورونا.. تلتصق بالخلايا كالظل! سر السلالة الجديدة من كورونا.. تلتصق بالخلايا كالظل!
إدانة ثانية لحماس.. قرار الكريسماس يمس وحدة الفلسطينيين إدانة ثانية لحماس.. قرار الكريسماس يمس وحدة الفلسطينيين

الأكثر قراءة

شبيهة أنجلينا جولي المشوهة في إيران.. بأحدث صورة لها شبيهة أنجلينا جولي المشوهة في إيران.. بأحدث صورة لها
لمدة أسبوع.. السعودية تعلق الرحلات الجوية للمسافرين لمدة أسبوع.. السعودية تعلق الرحلات الجوية للمسافرين
أحرقا ابنهما وجوعاه وأعطياه حشيشاً.. حبس أبوين في مصر أحرقا ابنهما وجوعاه وأعطياه حشيشاً.. حبس أبوين في مصر
جديد جديد "تجارة الموت" في مصر.. إحالة طبيب شهير للمحاكمة
عند دخوله البيت الأبيض.. بايدن يكشف أول خطوة سيتخذها عند دخوله البيت الأبيض.. بايدن يكشف أول خطوة سيتخذها
"جمهورية الإعدام".. موجة انتقادات تطال طهران

قبل أن تذهب

تعرف على خصائص الطفرة الجينية للسلالة الجديدة من فيروس كورونا
تعرف على خصائص الطفرة الجينية للسلالة الجديدة من فيروس كورونا

اكتشف المزيد