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"منافسة" تغرم STC مبلغ 10 ملايين ريال

هيئة المنافسة
شعار الهيئة العامة للمنافسة في السعودية
سوق السعودية

"منافسة" تغرم STC مبلغ 10 ملايين ريال

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العربية.نت

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فرضت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية غرامة بقيمة 10 ملايين ريال (2.67 مليون دولار) على الشركة السعودية للاتصالات STC جراء "إساءة استغلال الوضع المهيمن".

وارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" في الربع الثالث من 2020، بنسبة 0.7%، إلى 2.76 مليار ريال، مقابل 2.74 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما ارتفعت الأرباح 1.54% مقارنة بالأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 2.72 مليار ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حققت إس تي سي أرباحا بلغت 8.4 مليار ريال، مقابل 8.3 مليار ريال، بنمو طفيف 0.69%.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح في الربع الثالث مقارنة مع الربع المماثل من 2019، بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 13.26% بما يعادل 1.050 مليون ريال، نتيجة لارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 5.43% بما يعادل 768 مليون ريال، وانخفاض تكاليف الإيرادات بنسبة 4.56% بما يعادل 282 مليون ريال.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 919 مليون ريال، بسبب ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 524 مليون ريال نتيجة لارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال الربع الحالي، وارتفاع مصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 419 مليون ريال.

كما تم خلال الربع الحالي تسجيل إيرادات (ومصاريف) أخرى بمبلغ 338 مليون ريال مقارنة بمبلغ 254 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 113 مليون ريال.

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