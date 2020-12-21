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STC: برنامج InspireU يدعم الشركات الناشئة السعودية

سوق السعودية

STC: برنامج InspireU يدعم الشركات الناشئة السعودية

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العربية.نت

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تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة في الاقتصادات العالمية وذلك لتشكيلها 95% من إجمالي قطاع الأعمال، ومن هذا المنطلق ركزت شركة STC بإطلاقها برنامج INSPIREU على دعم هذه الشركات في المملكة سواء برأس المال أو الدعم التقني واللوجيستي لتشكل رفيدة أساسية في 2030.

وكان لا بد من انتهاز الفرص الهائلة التي يوفرها هذا القطاع في اقتصادات المنطقة، ومن هنا جاء اهتمام رؤية السعودية 2030 بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن 60% من السعوديين دون سن الـ 30 وبذلك فإن 6 ملايين سعودي سيدخلون سوق العمل بحلول عام 2030.

هذه الأرقام وحدها كافية لمعرفة أن تطوير ريادة الأعمال لم يعد بالأمر الكمالي لاقتصاد السعودية، فالمسؤولية لا تقع على عاتق الحكومة فحسب، بل إن للقطاع الخاص دورا لا يقل أهمية.

وإلى جانب المنحة المالية وقيمتها 100 ألف ريال لكل مشروع، توفر حاضنة INSPIREU فرصة ترويج المشروع في الفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والعالمية، كذلك تزيح عن رائد الأعمال همّ البحث عن مساحات مكتبية وتوفير الخدمات اللوجيستية كرخص العمل، ويبقى الأهم هو الإرشاد والتدريب والربط مع المستثمرين سواء من الأفراد أو صناديق الاستثمار.

وهناك أكثر من 20 مليون مستخدم استفادوا من الشركات التي ساهمت INSPIREU بتطويرها، لكن الطريق لا يزال طويلا أمام ريادة الأعمال في المملكة، كما أن المحطات الأولى من البرنامج تدعو للتفاؤل.

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