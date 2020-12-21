أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، المدرجة في بورصات البحرين والكويت ودبي، عن الاستحواذ على اثنين من مستودعات تخزين لاست مايل العالية الجودة والمدرة للدخل، الواقعة في جنوب شرق إسبانيا، في إطار معاملة تقدر قيمتها بنحو 77 مليون دولار.

وأضافت في بيان لها على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن العقارين مؤجرين بموجب عقد طويل الأجل لشركة "أمازون روود ترانسبورت إس. إل. يو"، وهي شركة تابعة لشركة أمازون العالمية للتجزئة والتجارة الإلكترونية.

وأوضحت جي إف إتش المالية، أن العقارين يغطيان مساحة تزيد على 100 ألف متر مربع، من مقومات السوق القوية في مجال اللوجستيات وقطاع مستودعات التخزين بشكل عام، فضلاً عن قطاع التجارة الإلكترونية في إسبانيا الذي يشهد نمواً ومزيداً من إمكانيات التوسع.

وأشارت إلى أنه جرى تصميم وإنشاء الأصلين وفقا لأعلى المواصفات، وهما يشكلان جزءا حيويا من شبكة سلسلة التوريدات المتنامية في إسبانيا والمؤهلة لخفض مواعيد التوصيل لشبكة أمازون اللوجستية في إسبانيا السريعة التوسع.

كما تتوفر للأصلين إمكانية الوصول لأكثر من 4 ملايين شخص عبر منطقة جنوب شرق إسبانيا والطرق الرئيسية التي تربط الساحل الشرقي لمدن إسبانيا الرئيسية مثل برشلونة، فالنسيا ومالاجا، بشبكة الطرق الأوروبية.

وجي إف إتش هي واحدة من المجموعات المالية الأكثر أهمية في منطقة الخليج، وتتضمن: إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية التجارية والتطوير العقاري، وتتركز عمليات المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والهند.