قال رئيس مجلس إدارة "داماك" العقارية حسين سجواني في مقابلة مع "بلومبيرغ"، إن القطاع العقاري في دبي سيواجه صعوبات في السنة المقبلة، محذراً من أن تعود شركات التطوير العقاري لإغراق السوق بوحدات جديدة بمجرد تمكنها من بيع بضع مئات من الشقق أو الفلل.

ويطالب سجواني منذ مدة بوقف البناء في دبي مع انخفاض أسعار المنازل بأكثر من 30% منذ عام 2014، نتيجة لارتفاع المعروض.

وكان العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية محمد العبار، قد أعلن في بداية هذا الشهر، أن الشركة أوقفت جميع مشاريع البناء الجديدة مؤقتاً.

وكانت داماك قد أعلنت أمس الأحد، أن مجلس إدارتها سينعقد يوم الأربعاء المقبل، للنظر في صفقة استحواذ محتملة، دون توضيح أية تفاصيل، ما دفع سهم الشركة ليتصدر المشهد في سوق دبي المالي اليوم، محققا أكبر ارتفاع.

وقالت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي، إن مجلس الإدارة سينظر أيضا في تعيين عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل، ومناقشة والنظر في أي مسائل أخرى تعرض من قبل الأعضاء.

وأوضحت الشركة مؤخرا أن المستثمرين الأجانب يمتلكون 3% فقط في أسهم الشركة، مشيرة إلى أن 31% من أسهمها المملوكة لشركات مسجلة خارج الدولة، هي أسهم مملوكة فعلياً لمواطني دولة الإمارات. كما أوضحت الشركة أن 72.22% من إجمالي أسهمها مملوكة للمؤسس، رئيس مجلس الإدارة حسين السجواني.

في يوليو الماضي، أعلنت شركة ميبل انفست كو، المملوكة لحسين السجواني، أنها تدرس فرصة الاستحواذ على كامل الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة لشركة داماك العقارية المدرجة في سوق دبي المالي، وذلك كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية.

وأضافت الشركة وقتها أنها تدرس بشكل مستمر الفرص الاستثمارية على الصعيدين الدولي والإقليمي، ويشمل ذلك في الوقت الحالي فرصاً مختلفة في المملكة المتحدة وقارة أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة لفرصة الاستحواذ على أسهم "داماك".