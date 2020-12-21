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خطة أميركية لاستبدال معدات الاتصالات من هواوي بهذه القيمة

هواوي
شركة هواوي تكنولوجيز الصينية
هواوي

خطة أميركية لاستبدال معدات الاتصالات من هواوي بهذه القيمة

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العربية.نت

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من المتوقع أن يصادق المشرعون الأميركيون على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لبرنامج إزالة معدات شبكة الاتصالات، التي تقول الحكومة الأميركية إنها تشكل مخاطر على الأمن القومي كجزء من مشروع قانون الإنفاق في نهاية العام، والمتضمن خطة إغاثة للاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار من فيروس كورونا.

كما كشفت مصادر أنه من المتوقع أيضا أن يوافق المشرعون على تمويل بقيمة 3.2 مليار دولار لتمويل النطاق العريض في حالات الطوارئ للأميركيين ذوي الدخل المنخفض. وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية في يونيو، إنها صنفت رسمياً شركة هواوي تكنولوجيز الصينية وشركة "زد تى إي كورب" كتهديدات، وهو إعلان يمنع الشركات الأميركية من الاستفادة من صندوق حكومي بقيمة 8.3 مليار دولار لشراء معدات من الشركات الصينية.

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وفي وقت سابق من هذا الشهر، وضعت لجنة الاتصالات الفيدرالية اللمسات الأخيرة على القواعد التي تتطلب من شركات الطيران التي تستخدم معدات ZTE أو Huawei من إحلال واستبدال تلك المعدات ولكنها تنتظر التمويل من الكونغرس.

وقالت هواوي في وقت سابق من هذا الشهر إنها تشعر بخيبة أمل من قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية "لإجبار إزالة منتجاتنا من شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية. وهذا التجاوز يعرض المواطنين الأميركيين للخطر في المناطق الريفية التي لا تتوفر لها الخدمات إلى حد كبير - خلال انتشار الوباء - عندما يكون الاتصال الموثوق ضرورياً.

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