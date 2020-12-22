تعتزم شركة آبل المضي قدما في تطوير سيارات ذاتية القيادة وتسعى لبدء إنتاج سيارات في 2024، وقد تضم تكنولوجيا الشركة فائقة التطور في البطاريات، بحسب رويتزر.

وسيكون التصميم الجديد للبطارية محوريا في استراتيجية آبل، حيث قد يخفض بشدة تكلفة البطاريات ويزيد المسافة التي تقطعها السيارة قبل الحاجة لتغيير البطارية.

يُشار إلى أن خطة صناعة السيارات للشركة المصنعة لهواتف آيفون، تعرف باسم مشروع تيتان.

والجدير بالذكر أن شركة تسلا تعمل أيضاً مع TSMC على تطوير شريحة HW4.0 للقيادة الذاتية، التي يمكن أن تكون جاهزة للإنتاج في الربع الرابع من عام 2021.

وذكرت TSMC سابقًا أنها نشرت برنامج سيارة أبل ولديها مصنع للبحث والتطوير خاص بها في Nanke، وتتعاون مع STMicroelectronics لتسريع التطوير فيما يتعلق بتقنية GaN، مع طرح مكونات GaN المنفصلة والمتكاملة في السوق.