أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة"، عن تلقيها خطابات من الهيئة العامّة للزكاة والدخل بتعديل الإقرارات الزكوية المقدمة للفترة من 2014 إلى 2018م والمطالبة بسداد فروقات زكوية عن تلك السنوات بنحو 3.58 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إنها قدّمت الإقرارات الزكوية وقامت بسداد الزكاة عن تلك السنوات استناداً إلى آلية احتساب المراجع الخارجي لحسابات الزكاة.

وأضافت أنه وفقاً لتلك الخطابات فإنّه يحقّ لها الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية وهي 60 يوماً من تاريخ استلام تلك الخطابات، وسوف تقوم برفع لائحة الاعتراض على تلك التعديلات خلال المدة النظامية.

وأشارت إلى أنها سوف تحدد الأثر المالي لاحقاً.

كان مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة"، قد دعا المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية، مساء الخميس 14 يناير 2021، حضوريّاً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة، للتصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة، بناءً على الطلب المقدم من بعض مساهميها المالكين لأسهماً تمثل نسبة 7.14% من رأس مال الشركة.

وكشفت نتائج الشركة ارتفاع صافي الخسارة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020، إلى 2.08 مليون ريال مقابل 981.26 ألف ريال للفترة نفسها من عام 2019، بارتفاع نسبته 112.3%.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 2.08 مليون ريال، بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بما يعادل نسبة 2.7% من رأس المال البالغ 77.17 مليون ريال.