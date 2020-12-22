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"المتقدمة" توصي بتوزيع 141 مليون ريال على المساهمين

المتقدمة للبتروكيماويات
مصنع المتقدمة للبتروكيماويات
سوق السعودية

"المتقدمة" توصي بتوزيع 141 مليون ريال على المساهمين

بواقع 0.65 ريال للسهم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2020، بواقع 0.65 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.

وقالت الشركة في بيان على السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي المبلغ الموزع 140.7 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 216.47 مليون سهم.

وأضافت أن أحقية الأرباح تكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذي سيتم تحديده بعد موافقة الجهات المختصة.

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وأوضحت أن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 يكون بذلك نحو 562.8 مليون ريال، أي ما يعادل مبلغ وقدره 2.60 ريال للسهم الواحد وتمثل 26% من القيمة الاسمية للأسهم.

وكانت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات قد أعلنت عن تراجع صافي الأرباح بالربع الثالث من 2020 بـ 26.8% إلى نحو 156 مليون ريال مقابل 213.12 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وتراجعت أرباح "المتقدمة" بعد الزكاة والضريبة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 إلى 416 مليون ريال مقابل 567.3 مليون ريال للفترة نفسها من 2019، بتراجع 26.67%.

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