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"المجموعة السعودية" تعتزم توزيع 225 مليون ريال على المساهمين

المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
سوق السعودية

"المجموعة السعودية" تعتزم توزيع 225 مليون ريال على المساهمين

عن النصف الثاني للعام 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي "المجموعة السعودية"، عن قرار مجلس إدارتها، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن النصف الثاني للعام 2020م، بواقع 0.5 ريال للسهم، بنسبة توزيع من قيمة السهم الاسمية 5%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن إجمالي المبلغ الموزع 225 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 450 مليون سهم.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم الخميس 31 ديسمبر 2020، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسوف تعلن تاريخ التوزيع لاحقاً.

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كانت الشركة قد أعلنت عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 46.9% في الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى 85 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 160 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.

وتحولت المجموعة السعودية لتحقيق خسائر في التسعة أشهر الأولى من العام 2020 بنحو 143 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 544 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.

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