أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية "اليمامة للحديد"، عن تحولها لتحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بقيمة 50.66 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 39.88 مليون ريال في السنة المالية السابقة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن التحول للربحية بسبب ارتفاع الإيرادات بنسبة 94.67% مقارنة بالعام السابق نتيجة ارتفاع كمية وقيمة مبيعات قطاع الإنشاءات بنسبة 105.5% و 95.2% على التوالي مدعومة بالقوة التنافسية لتكلفة حديد التسليح والأنابيب وتلبية احتياجات السوق خلال جائحة كورونا.

ويعود كذلك إلى ارتفاع كمية وقيمة مبيعات قطاع الكهرباء بنسبة 115.5% و 92.4% على التوالي، وذلك لتحسن مبيعات الأبراج والأعمدة والزيادة في مبيعات مصنع اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية والناتج عن الالتزام بجداول توريدات مشروع حديقة دبي.

وأشارت "اليمامة للحديد" إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 127.6% ومبلغ 24.40 مليون ريال خلال العام الحالي، بسبب ارتفاع مصاريف الشحن المحلية والتصدير، وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 97.1% ومبلغ 15.44 مليون ريال ويعود السبب الرئيس لذلك إلى تضمن العام السابق مخصصاً انتفى الغرض منه بلغ 14.15 مليون ريال.

وأوضحت أنها تحولت للربحية رغم ارتفاع مصروف الزكاة بنسبة 87.3% ومبلغ 6.57 مليون ريال خلال العام الحالي، وساهمت المبادرات الحكومية المختلفة بتقليل الأثر السلبي الناتج عن جائحة كورونا والتخفيف من الأعباء المالية للشركة والحفاظ على استقرار موظفيها.

وتبدأ السنة المالية للشركة في الأول من أكتوبر حتى نهاية سبتمبر من العام التالي.